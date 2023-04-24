Жители Краснолесья провели субботник -"Атомстройкомплекс" помог в организации

В минувшую субботу, 22 апреля, жители микрорайона Краснолесье провели субботник. Очистили от мусора и упавших деревьев территорию березовой рощи, расположенной между домами. Инициаторами апрельской уборки стали новоселы квартала «ART. Город-парк», а реализовать задуманное помог застройщик – компания «Атомстройкомплекс».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе строительной компании, АСК предоставило инструменты, помогла в организации вывоза собранного мусора, а еще строители поспособствовали в сопровождении субботника веселой музыкой и перекусом.

Стоит отметит, что «Атомстройкомплекс» на протяжении многих лет занимается развитием микрорайона Краснолесье. В рамках инвестиционного контракта с Уральским отделением Российской академии наук застройщик возводит в районе жилые дома, квартиры в них в возвел в Краснолесье два детских сада, здание научного института геологии и геохимии им. Заварицкого, разработала проект первого этапа благоустройства Юго-Западного лесопарка. Субботники в Краснолесье при поддержке строительной компании уже стали доброй традицией.

Совсем скоро, возможно, укрепится еще одна традиция, так как собираться для участия в полезных активностях жителям района будет удобнее - в ЖК «ART. Город-Парк» открылся новый соседский центр. Кстати, во время субботника жители получили возможность познакомиться с его кураторами, оценить помещение, оставить свои пожелания по наполнению программы соседского центра мероприятиями кружками и секциями.

"Атому" важно поддерживать связь с жителями и после их заселения – получение от них обратной связи позволяет оценить качество реализованных решений и делать жилье еще лучше и качественнее, – рассказала куратор соседского центра в «ART. Город-Парк» Яна Мартын. – С этой же целью на протяжении многих лет работает программа привилегий для клиентов компании – «АСК Бонус». Стать ее участником может любой, кто когда-либо приобретал недвижимость в компании «Атомстройкомплекс». Карта дает возможность обустроить квартиру со скидками на мебель, технику, освещение, декор и различные услуги. А еще среди ее держателей регулярно проходят розыгрыши, а также опросы, позволяющие «Атому» создавать действительно востребованный, конкурентоспособный продукт".

Во время субботника кураторы соседского центра провели анкетирование и выяснили, каких активностей больше всего не хватает жителям – оказалось, что выше всего спрос на кружки для малышей, образовательные курсы для школьников, а также занятия спортом и творчеством для молодых мам. В «Атомстройкомплексе» пообещали - примут эти пожелания к сведению и постараются воплотить их в жизнь, чтобы сделать микрорайон еще более комфортным и удобным для жизни.