Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 72,8 года

По итогам 2022 года средняя ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 72,8 года, рост показателя в этом году продолжается, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, темпы роста продолжительности жизни все равно еще не такие высокие, как в доковидный период.

Также пока не вышел на доковидный уровень показатель смертности, хотя он и сократился за год на 22%.

Для сравнения: средняя ожидаемая продолжительность жизни в Японии (где тоже была пандемия) в 2021 году составила 87,57 года для женщин и 81,47 года для мужчин.