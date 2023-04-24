24 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 72,8 года

По итогам 2022 года средняя ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 72,8 года, рост показателя в этом году продолжается, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, темпы роста продолжительности жизни все равно еще не такие высокие, как в доковидный период.

Также пока не вышел на доковидный уровень показатель смертности, хотя он и сократился за год на 22%.

Для сравнения: средняя ожидаемая продолжительность жизни в Японии (где тоже была пандемия) в 2021 году составила 87,57 года для женщин и 81,47 года для мужчин.

 

Теги: продолжительность жизни, рост, статистика, россия, смертность


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