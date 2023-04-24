24 Апреля 2023
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Происшествия Сибирский ФО
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Жизнь Замечательных Инфлюенсеров&quot;

На лидера "Несчастного случая" Алексея Кортнева завели уголовное дело

На фронтмена группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева завели уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти". Инцидент произошел еще в феврале.

У "Несчастного случая" отменили концерт в новосибирском Академгородке: перед началом выступления на площадку приехали МЧС и полиция, заявившие о задымлении в здании. Кортнев, якобы, показал неприличный жест в сторону полицейских.

Кортнев не считает дело в отношении себя справедливым и собирается приехать в Новосибирск после встречи с адвокатом, передает ТАСС

Теги: алексей кортнев, несчастный случай, уголовное дело, оскорбление представителя власти


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