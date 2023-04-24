На лидера "Несчастного случая" Алексея Кортнева завели уголовное дело

На фронтмена группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева завели уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти". Инцидент произошел еще в феврале.

У "Несчастного случая" отменили концерт в новосибирском Академгородке: перед началом выступления на площадку приехали МЧС и полиция, заявившие о задымлении в здании. Кортнев, якобы, показал неприличный жест в сторону полицейских.

Кортнев не считает дело в отношении себя справедливым и собирается приехать в Новосибирск после встречи с адвокатом, передает ТАСС.