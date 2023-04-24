24 Апреля 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: АиФ/ Андрей Хорошавин

В Салехарде снег с крыши рухнул на прохожих

В Салехарде снег с крыши многоквартирного дома по ул. Чубынина, 14 рухнул на проходивших мимо девушек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Инцидент произошел еще 20 апреля. Девушки отделались испугом - вред здоровью причинен не был. Тем не менее, прокуратура начала проверку. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере ЖКХ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Происшествие, связанное со сходом снега, было на днях и в Югре. В Нижневартовске 23 апреля на капот припаркованного автомобиля "Вольво" рухнула снежно-ледяная глыба с крыши доа по ул. Мира, 68 "а". Видеоролик опубликован в группе "ЧП Нижневартовск".

"Если бы не было моего бегемота на том месте, и в это время мог там пройти человек, и не дай бог ему на голову прилетело", - высказался автор видео в соцсетях.

Теги: снег, крыша, прохожие, проверка


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