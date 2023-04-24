РМК получила "зеленый свет" на строительство оружейной палаты в центре Екатеринбурга

Компании "Даймонд Билдинг", принадлежащей РМК, разрешили строительство Уральской оружейной палаты в центре Екатеринбурга. Управление государственной охраны объектов культурного наследия региона завершило историко-культурную экспертизу, показавшую, что строительство музея возле штаб-квартиры РМК не затронет культурный слой.

Напомним, оружейная палата расположится в границах улиц Горького — Карла Маркса — Гоголя и Энгельса. До этого на площадке были обнаружены остатки бань, монет и других предметов XVIII–XIX.

О строительстве активно заговорили еще в прошлом году. Проект от британского архитектурного бюро Foster + Partners получил положительное заключение экспертизы. Это же бюро разрабатывало здание штаб-квартиры самойРМК.

Напомним, что изначально музей был зарегистрирован по адресу улица Горького, 57 еще в начале 2020 года. Позднее, уже в ноябре 2021 года, глава РМК Игорь Алтушкин приобрел 100% доли ООО "Уральская оружейная палата".