24 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании РМК

РМК получила "зеленый свет" на строительство оружейной палаты в центре Екатеринбурга

Компании "Даймонд Билдинг", принадлежащей РМК, разрешили строительство Уральской оружейной палаты в центре Екатеринбурга. Управление государственной охраны объектов культурного наследия региона завершило историко-культурную экспертизу, показавшую, что строительство музея возле штаб-квартиры РМК не затронет культурный слой.

Напомним, оружейная палата расположится в границах улиц Горького — Карла Маркса — Гоголя и Энгельса. До этого на площадке были обнаружены остатки бань, монет и других предметов XVIII–XIX.

О строительстве активно заговорили еще в прошлом году. Проект от британского архитектурного бюро Foster + Partners получил положительное заключение экспертизы. Это же бюро разрабатывало здание штаб-квартиры самойРМК.

Напомним, что изначально музей был зарегистрирован по адресу улица Горького, 57 еще в начале 2020 года. Позднее, уже в ноябре 2021 года, глава РМК Игорь Алтушкин приобрел 100% доли ООО "Уральская оружейная палата".

Теги: оружейная палата, Екатеринбург, строительство, экспертиза


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