Пекин пытается замять историю с послом, назвавшим Крым "изначально российским"

МИД Китая пояснил свою позицию после интервью посла КНР во Франции Лу Шае, в котором тот говорит об "изначально российском" Крыме, а также о том, что "даже страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права, потому что нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств".

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в понедельник заявила, что позиция ее страны по Крыму не изменилась, "Пекин уважает суверенитет всех стран", передает ТАСС.

Китай также уважает суверенитет всех республик, входивших в состав СССР, отметила она.

"После распада СССР Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими странами. С момента установления дипломатических отношений Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равного обращения и развивал двусторонние отношения дружбы и сотрудничества. Китай уважает суверенный статус республик, образовавшихся после распада Советского Союза", - заявила Мао Нин.

Ранее посольство КНР во Франции удалило интервью Лу Шае.