24 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Россия и Китай обменялись лунным грунтом

Институт космических исследований Российской академии наук сообщил о том, что Россия и Китай обменялись образцами лунного грунта, полученными в ходе посадочных миссий "Луна-16" и "Чанъэ-5".

Советская автоматическая межпланетная станция "Луна-16" совершила посадку 20 сентября 1970 г. в Море Изобилия на видимой стороне Луны. Обратно на Землю было возвращено 101 г грунта. Это была первая в мире автоматическая доставка образцов вещества с другого небесного тела. Анализ этих образцов сыграл в свое время важную роль в уточнении возраста Луны (4,5 миллиарда лет) и понимания механизмов ее образования. Запущенная 23 ноября 2020 г. китайская автоматическая межпланетная станция "Чанъэ-5", таким образом, стала первой автоматической станцией после советских миссий, которой удалось доставить на Землю вещество с Луны.

В 2022–23 гг. в рамках сотрудничества в области космических исследований Россия и Китай взаимно передали друг другу по 1,5 г образцов лунного грунта.

Теги: Россия, Китай, "Луна-16", "Чанъэ-5"


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