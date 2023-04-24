В Челябинске создадут проектный офис для межвузовского кампуса

​В Челябинске будет создан межвузовский проектный офис для регулирования научно-образовательной деятельности будущего кампуса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЧелГУ.

Вуз займется исследованием основных целевых аудиторий кампуса для выявления их интересов и потребностей, чтобы к ноябрю сформировать карту представлений. Также будет проработан вопрос о возможности размещения на территории кампуса молодежных организаций региона. Кроме того, будет вестись работа по формированию модели организационно-управленческой структуры на уровне операционной деятельности.

Как отметил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев, главная задача – обозначить цифровой контур будущего кампуса и выстроить внутреннюю структуру управления им. Также будут прописаны инструменты, которые помогут предотвратить образовательную миграцию из региона.

Напомним, проект межвузовского кампуса предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 123 тыс. кв.м. с созданием 5 тыс. мест для размещения и проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных сотрудников. Они будут развивать экологическое направление, фундаментальную науку, медицину. Основными участниками проекта стали ЮУрГУ и ЧелГУ, также в нем будут представлены профессиональные компетенции МГТУ, ЮУГМУ, ЮУрГАУ. В октябре правительство Челябинской области и ВТБ Инфраструктурный холдинг заключили концессионное соглашение о реализации проекта. Учебный процесс в кампусе планируется начать в 2026 году.