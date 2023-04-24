24 Апреля 2023
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Фото: Накануне.ru

Минюст готовит отмену возможности смены пола в российском паспорте

Минюст РФ готовит отмену возможности смены пола в паспорте и остальных документах, сообщил глава Минюста РФ Чуйченко. Это может стать одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве, сообщает ТАСС.

Чуйченко напомнил, что допустимость изменения пола была закреплена в российском законодательстве в 1997 году. По его словам, в то время различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, задавали тон в формировании тех или иных норм.

Возможность смены пола в паспорте Чуйченко назвал несоответствующей конституционным приоритетам России.

Ранее Роскомнадзор утвердил приказ с критериями определения пропаганды ЛГБТ и смены пола. Он будет действовать шесть лет, начиная с 1 сентября 2023 года. Контент с этими признаками в сети, в СМИ, в литературе и искусстве будет запрещен. В частности, по версии Роскомнадзора, россиянам нельзя видеть и слышать контент, который направлен на формирование положительного отношения к смене пола человека.

Теги: минюст, смена пола, паспорт


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