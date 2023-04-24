Центр Екатеринбурга перекроют из-за ночных репетиций парада Победы

Уже на этой неделе в центре Екатеринбурга пройдет первая ночная репетиция парада Победы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Тренировка парада войск, посвященная празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоится ночью со вторника на среду, с 25 на 26 апреля 2023 года. Она пройдет в центре уральской столицы, в связи с чем с 20:00 до 4:00 движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах. С полным списком перекрытых улиц можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.

В таком же режиме пройдут тренировки в ночь с 28 на 29 апреля. Также запланированы перекрытия в ночь с 3 на 4 и с 5 на 6 мая. А в день генеральной репетиции парада – 7 мая – улицы будут закрыты в дневное время суток с 5:00 до 12:00.

"Городские власти призывают екатеринбуржцев быть внимательными, продумывать свой маршрут движения заранее и отнестись к процессу подготовки к всенародному празднику с пониманием", - добавили в мэрии.