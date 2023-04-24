Китай представил свою первую карту поверхности Марса

Китай представил свою первую карту поверхности Марса, составленную на основе снимков, полученных в ходе реализации миссии космического аппарата "Тяньвэнь-1".

Презентацию провели в понедельник Китайское национальное космическое управление (CNSA) и Китайская академия наук на мероприятии в городе Хэфэй (восточная провинция Аньхой), посвященном китайскому Дню космонавтики, приводит ТАСС данные газеты "Хэфэй жибао". Опубликованная цветная карта представлена в нескольких проекциях: орфографическая проекция восточного и западного полушарий Марса, проекция Робинсона, проекция Меркатора, а также азимутальная проекция. Ее пространственное разрешение составляет 76 м.

Напомним, в мае 2021 г. китайский аппарат по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" , запущенный в июле 2020 г., совершил успешную посадку на красной планете.