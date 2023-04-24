24 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: УМВД Екатеринбурга

В Госдуму внесен законопроект о штрафе за рекламу проституции

Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о штрафе до 500 тысяч рублей за рекламу сексуальных услуг, в частности за размещение такой рекламы в общественных местах.

КоАП будет дополнен новой статьей "Реклама сексуальных услуг". Штраф для граждан составят от 20 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей; для юрлиц - от 100 до 500 тысяч рублей.

Один из питерских депутатов Павел Крупник заявлял, что рекламные постеры в исторической части города массово заклеены объявлениями сексуального характера. К нему поступают сотни обращений запретить это непотребство.

"Увеличенные административные штрафы в данном случае - это эффективная предупредительная мера, обеспечивающая сокращение количества правонарушений в области распространения рекламы сексуальных услуг", - говорится в пояснительной записке.

Интересно, что подобный законопроект питерское Заксобрание внесло в конце марта. Он назывался "О внесении изменения в Федеральный закон "О рекламе", то есть касался запрета рекламы проституции. Нынешний касается внесения изменений в КоАП.

Теги: штраф, проституция, секс-услуги, законопроект


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