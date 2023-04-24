Очередную партию гуманитарного груза и дополнительного оборудования отправили бойцам из Тюмени

Очередную партию гуманитарного груза и дополнительного оборудования отправили бойцам из Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Погрузку экстренно организовали ветераны-пограничники, узнав, что в зону специальной военной операции отправляется автомобиль.

Председатель организации "Ветераны Пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов сообщил, что бойцам передают дизельный генератор, набор ключей, радиостанции, силовой кабель, щупы, палатки. рюкзаки

"Могли бы больше отправить, но машина не возьмет — он уже груженый", - отметил он.

Помимо дополнительного оборудования, снаряжения и инструментов от губернатора Тюменской области, бойцам отправили посылки от школьников из Тюмени, села Аромашево, поселка Боровского, в том числе маскировочные сети и окопные свечи, которые изготавливают ребята.

Внести вклад в сбор дополнительного оборудования для земляков-военнослужащих может каждый житель Тюменской области. В регионе действует акция "100 миллионов для Победы". На пожертвования бойцам СВО приобретают дополнительное оборудование и снаряжение. По данным на 10 апреля в рамках акции собрано уже 49 млн руб. 818 тыс. руб.