Суд в Лондоне арестовал имущество экс-жены Аркадия Ротенберга

Суд в Лондоне арестовал имущество бывшей жены российского бизнесмена Аркадия Ротенберга Натальи. Причиной стала неявка женщины в суд, ранее на нее пожаловались британские адвокаты, они заявили, что их услуги не были оплачены, а клиентка перестала выходить на связь, передает Forbes.

Также известно, что Наталью Ротенберг заочно арестовали на три недели.

Дело, для которого Ротенберг наняла британских юристов, было связано с разделом имущества с экс-супругом.

В прошлом году у Натальи Ротенберг конфисковали квартиру в Лондоне стоимостью 8,7 млн фунтов стерлингов из-за задолженности по ипотеке.

Пара Натальи и Аркадия была в браке с 2005 по 2013 год, у супругов родились двое детей. После развода Наталья попыталась в Великобритании отсудить у Аркадия внушительную часть имущества. Сейчас Наталья Ротенберг позиционирует себя как "предпринимателя, филантропа и международного спикера".