Больше ЦРУ и американскому Госдепу я точно верить не буду — Евгений Пригожин

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на запрос издания «Правда.ру», высказался о слухах о том, что США винят генерала Кирилла Буданова и президента Украины Владимира Зеленского за ситуацию в Бахмуте. Он в шутку заметил, что больше не будет доверять ЦРУ свои планы.

СМИ начали распространять информацию об отношении США к руководству Украины со ссылкой на документы Пентагона. Согласно этим данным, американские военные советники рекомендовали Зеленскому оставить город, где действует ЧВК «Вагнер». Однако президент Украины отдал приказ удерживать Бахмут любой ценой.

Пригожин прокомментировал публикацию документов Пентагона. Глава «оркестра» с иронией отметил, что они сломали «все карты». При этом он рассказал об оказанной США «помощи» в выборах президента Джо Байдена.

«И тогда они сказали нам, что у них есть креативное решение украинской проблемы. А именно не просто изменение политической ориентации Украины, а полного, тотального сокращения населения хотя бы до 3-4 миллионов человек. И далее заселение дружественными нам людьми», – цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Он добавил, что неожиданно столкнулся со слишком большими потерями. По этой причине американские службы слили данные о «чудовищном замысле» ЧВК «Вагнер», уточнил Пригожин.

«Ведь прекрасно все шло, и Владимир Александрович Зеленский вдруг неожиданно увидел, что слишком большие потери. И тут американцы взяли слили и Буданову, и Зеленскому наш чудовищный замысел. Очень непорядочно, очень нехорошо. Я могу сказать, что больше ЦРУ и американскому Госдепу я точно верить не буду», — резюмировал он.

По его словам, такое поведение было непорядочным со стороны США. Он в шутку заявил, что США сдали их «совместные планы».