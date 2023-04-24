24 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото:nakanune.ru

Названа дата первого полета самолета Sukhoi Superjet New с российским оборудованием

Первый полет самолета Sukhoi Superjet New с российским оборудованием состоится в мае.
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По словам генерального директора Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (УКБП), входящего в АО "КРЭТ" Госкорпорации Ростех, Александра Войта, все, что видят пилоты в кабине, а также то, что сигнализирует пилоту, сделано в УКБП, пишет РИА Новости. Бортовое радиоэлектронное оборудование, системы индикации, пульты управления, внешняя, внутренняя светотехника – это (SSJ New) сейчас главный проект, который реализуется и на предприятии, и в стране, уточнил Войт.

Напомним, в марте премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал первый полет самолета SSJ-100 с российскими двигателями, сказав, что он состоится "в ближайшие три месяца". Иностранные силовые агрегаты на "Суперджетах" заменят двигателями ПД-8 от ОДК. Ранее Министерство промышленности и торговли РФ объявило конкурс на 15,6 млрд руб. на проведение наземных и летных испытаний максимально импортозамещенной модификации самолета SSJ-New. Завершить работы – подготовить стендовую базу, провести испытания агрегатов планера и его систем и изготовить опытные образцы – необходимо до 15 ноября 2023 г.

SSJ New – российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.

Теги: Sukhoi Superjet New, SSj new, полет


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