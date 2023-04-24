Социальный фонд может получить право устанавливать и выплачивать региональную доплату к пенсии

Социальный фонд России получит право самостоятельно назначать региональную социальную доплату к пенсии. Соответствующий законопроект, разработанный Министерством труда и социальной защиты, опубликован на портале нормативных правовых актов.

По закону все неработающие пенсионеры, чья общая сумма материального обеспечения не достигает прожиточного минимума пенсионера, имеют право на получение социальной доплаты к пенсии. Причем региональную доплату пенсионер получает в том случае, если она превышает размер федеральной. По данным министерства, федеральные выплаты получают 2,8 млн человек, а региональные - 3,4 млн.

Сейчас Социальному фонду России нужно обращаться в региональный орган власти по поводу того, что пенсия ниже прожиточного минимума, и после этого Минтруд софинансирует доплату. Предлагается наделить Социальный фонд РФ правом самостоятельно устанавливать и выплачивать региональную доплату.