24 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Социальный фонд может получить право устанавливать и выплачивать региональную доплату к пенсии

Социальный фонд России получит право самостоятельно назначать региональную социальную доплату к пенсии. Соответствующий законопроект, разработанный Министерством труда и социальной защиты, опубликован на портале нормативных правовых актов.

По закону все неработающие пенсионеры, чья общая сумма материального обеспечения не достигает прожиточного минимума пенсионера, имеют право на получение социальной доплаты к пенсии. Причем региональную доплату пенсионер получает в том случае, если она превышает размер федеральной. По данным министерства, федеральные выплаты получают 2,8 млн человек, а региональные - 3,4 млн. 

Сейчас Социальному фонду России нужно обращаться в региональный орган власти по поводу того, что пенсия ниже прожиточного минимума, и после этого Минтруд софинансирует доплату. Предлагается наделить Социальный фонд РФ правом самостоятельно устанавливать и выплачивать региональную доплату.

Теги: пенсия, выплаты


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