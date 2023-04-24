В Госдуму внесен законопроект об увеличении НДФЛ для уехавших россиян до 30%

В Госдуму внесен правительственный законопроект об увеличении НДФЛ с зарплат россиян, уехавших за рубеж, но продолжающих работать на российские компании.

Поправки затронут тех, кто для работы использует российский сегмент интернета либо размещенные в России технические, программно-аппаратные средства.

С 1 января 2024 года российские компании и заказчики должны будут удерживать с таких работников, утративших отечественное налоговое резидентство, НДФЛ в размере 30%, а не 13-15% как сейчас.