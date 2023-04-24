Shot: Диверсанты подожгли релейные шкафы на станции в Новосибирске

Диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, злоумышленники вскрыли релейные шкафы на 28-м километре перегона Сеятель – Бердск в Советском районе города и подожгли их, предположительно, посредством воспламеняющейся жидкости.

Пожар потушили сотрудники станции Инская. Поджигатели скрылись, их ищет полиция.

Ранее в апреле в Калужской области были задержаны подозреваемые в двух поджогах релейных шкафов на железной дороге.

В марте суд в Саратове заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела о поджоге релейных шкафов, в которых размещается аппаратура железной дороги.