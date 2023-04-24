В районе Южного автовокзала в Екатеринбурге найден труп мужчины

В Екатеринбурге на улице нашли труп. Следственный комитет уже начал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, тело мужчины было обнаружено в районе Южного автовокзала.

"Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.

Напомним, похожий инцидент случался в январе этого года, когда у Южного автовокзала в Екатеринбурге нашли тело сантехника. Тогда силовики не выявили признаков криминала в смерти мужчины.