24 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В районе Южного автовокзала в Екатеринбурге найден труп мужчины

В Екатеринбурге на улице нашли труп. Следственный комитет уже начал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, тело мужчины было обнаружено в районе Южного автовокзала.

"Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.

Напомним, похожий инцидент случался в январе этого года, когда у Южного автовокзала в Екатеринбурге нашли тело сантехника. Тогда силовики не выявили признаков криминала в смерти мужчины.

Теги: СКР, проверка, автовокзал, Екатеринбург


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