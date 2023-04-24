Из Екатеринбурга в зону СВО направились казаки и священник

Из Екатеринбурга в зону проведения специальной военной операции направились очередные добровольцы для пополнения казачьего отряда "Ермак" (БАРС-15). Вместе с собой казаки из Свердловской и Курганской областей впервые взяли священнослужителя.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Оренбургского войскового казачьего общества, среди добровольцев люди с боевым опытом, а также те, кто уже повторно едете в "Ермак". На полпути оренбургские казаки объединятся с волжскими казаками, после чего к ним присоединяться добровольцы из Челябинской области.

Вместе с ними в зону СВО направлен мобильный полевой храм. Автомобиль будет перемещаться между позициями и совершать церковные таинства для солдат. По словам отца Даниила, он хочет дать солдатам возможность причащаться, исповедоваться, креститься. "В таких местах, как зона СВО, люди задумываются о Боге, задумываются о жизни. Я должен находиться там именно для того, чтобы направить их на пусть истинный".

В качестве добровольца в зону СВО также отправился инок Свято-Николаевского мужского монастыря города Верхотурья отец Елеазар.

"Я просто не мог сидеть на месте. Люди прекрасно знают, что началось это все давно. Одно из первых – это попрание нашей православной веры, изгнание священников из храмов, захват храмов, убийство священников, страдали также простые люди, дети. Кто со мной знаком, знает, что я неспокойный человек, я не могу на это просто смотреть. Я сделал такой выбор и, слава Богу, меня поняли, генерал Романов понял, и мне не запретили, хотя возраст у меня не позволял, были небольшие препоны. Постараюсь принести пользу во славу Божью. И для вас, мои дорогие, все здесь стоящие, все, кто меня знает, мой вам поклон и, конечно, прошу молитвы. Я не из-за гордости еду, я еду за правду. Александр Невский сказал: вся сила – в правде! Нас подвели к этому, мы вынуждены защищать веру, защищать детей, стариков, матерей, отцов, братьев наших, немощных. Я еще раз повторю, не могу я сидеть ни в четырех стенах, ни по улицам бродить, я хочу принять прямое участие, а там – как будет, как Бог даст", – сказал отец Елеазар.

Напомним, отправка состоялась 22 апреля. Это уже 14-ая отправка добровольцев от Оренбургского казачьего войска.