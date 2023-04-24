Из Екатеринбурга в зону СВО направились казаки и священник

24 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Из Екатеринбурга в зону СВО направились казаки и священник

Из Екатеринбурга в зону проведения специальной военной операции направились очередные добровольцы для пополнения казачьего отряда "Ермак" (БАРС-15). Вместе с собой казаки из Свердловской и Курганской областей впервые взяли священнослужителя.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Оренбургского войскового казачьего общества, среди добровольцев люди с боевым опытом, а также те, кто уже повторно едете в "Ермак". На полпути оренбургские казаки объединятся с волжскими казаками, после чего к ним присоединяться добровольцы из Челябинской области.

Вместе с ними в зону СВО направлен мобильный полевой храм. Автомобиль будет перемещаться между позициями и совершать церковные таинства для солдат. По словам отца Даниила, он хочет дать солдатам возможность причащаться, исповедоваться, креститься. "В таких местах, как зона СВО, люди задумываются о Боге, задумываются о жизни. Я должен находиться там именно для того, чтобы направить их на пусть истинный".

В качестве добровольца в зону СВО также отправился инок Свято-Николаевского мужского монастыря города Верхотурья отец Елеазар.

"Я просто не мог сидеть на месте. Люди прекрасно знают, что началось это все давно. Одно из первых – это попрание нашей православной веры, изгнание священников из храмов, захват храмов, убийство священников, страдали также простые люди, дети. Кто со мной знаком, знает, что я неспокойный человек, я не могу на это просто смотреть. Я сделал такой выбор и, слава Богу, меня поняли, генерал Романов понял, и мне не запретили, хотя возраст у меня не позволял, были небольшие препоны. Постараюсь принести пользу во славу Божью. И для вас, мои дорогие, все здесь стоящие, все, кто меня знает, мой вам поклон и, конечно, прошу молитвы. Я не из-за гордости еду, я еду за правду. Александр Невский сказал: вся сила – в правде! Нас подвели к этому, мы вынуждены защищать веру, защищать детей, стариков, матерей, отцов, братьев наших, немощных. Я еще раз повторю, не могу я сидеть ни в четырех стенах, ни по улицам бродить, я хочу принять прямое участие, а там – как будет, как Бог даст", – сказал отец Елеазар.

Напомним, отправка состоялась 22 апреля. Это уже 14-ая отправка добровольцев от Оренбургского казачьего войска.

Теги: священник, казаки, Екатеринбург, СВО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети