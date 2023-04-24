Жители Прикамья делятся в соцсетях фотографиями северного сияния

Жители Пермского края этой ночью смогли наблюдать северное сияние, передает корреспондент Накануне.RU.

Редкое для Прикамья атмосферное явление можно было наблюдать невооруженным глазом. Жители Перми делятся снимками и видеозаписями северного сияния в соцсетях. В частности, в группе "Мой город Пермь" социальной сети "ВКонтакте".

В последний раз наблюдать северное сияние из Перми можно было в 2015 году. Поэтому некоторых интернет-пользователей удивила и напугала подобная "аномалия".

Северное сияние - это свечение верхних слоев атмосферы под воздействием заряженных частиц солнечного ветра. Обычно оно наблюдается в полярных широтах, но иногда может распространяться и дальше. Такое случилось и в этот раз, когда магнитная буря достигла средних широт.

Увидеть всполохи на небе смогли также жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и других городов центральной части России, а также Белоруссии.