24 Апреля 2023
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Полина Уласевич / vk.com/vikiperm

Жители Прикамья делятся в соцсетях фотографиями северного сияния

Жители Пермского края этой ночью смогли наблюдать северное сияние, передает корреспондент Накануне.RU.

Редкое для Прикамья атмосферное явление можно было наблюдать невооруженным глазом. Жители Перми делятся снимками и видеозаписями северного сияния в соцсетях. В частности, в группе "Мой город Пермь" социальной сети "ВКонтакте".

Северное сияние над Пермью(2023)|Фото: Полина Уласевич / vk.com/vikiperm

В последний раз наблюдать северное сияние из Перми можно было в 2015 году. Поэтому некоторых интернет-пользователей удивила и напугала подобная "аномалия".

Северное сияние над Пермью(2023)|Фото: Полина Уласевич / vk.com/vikiperm

Северное сияние - это свечение верхних слоев атмосферы под воздействием заряженных частиц солнечного ветра. Обычно оно наблюдается в полярных широтах, но иногда может распространяться и дальше. Такое случилось и в этот раз, когда магнитная буря достигла средних широт.

Увидеть всполохи на небе смогли также жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и других городов центральной части России, а также Белоруссии.

Теги: северное сияние, полярное сияние, пазори


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