В Казахстане не будет парада Победы

Парада Победы не будет в Казахстане. Власти республики решили сэкономить деньги.

По данным Минобороны Казахстана, военного парада не планируется из "расчета экономии бюджетных средств", а также "в связи с необходимостью решения других задач", пишет ТАСС. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений армии Казахстана.

Напомним, в 2022 г. власти республики приняли аналогичное решение не проводить парад, объяснение причин было похожим.