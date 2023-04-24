24 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Казахстане не будет парада Победы

Парада Победы не будет в Казахстане. Власти республики решили сэкономить деньги.

По данным Минобороны Казахстана, военного парада не планируется из "расчета экономии бюджетных средств", а также "в связи с необходимостью решения других задач", пишет ТАСС. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений армии Казахстана.

Напомним, в 2022 г. власти республики приняли аналогичное решение не проводить парад, объяснение причин было похожим.

Теги: Казахстан, парад Победы


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Ранее 13.04.2022 11:40 Мск Казахстан не будет проводить Парад Победы

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