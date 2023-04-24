24 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба Центральной избирательной комиссии России

ДЭГ будет применяться на выборах президента России – Памфилова

На выборах президента России в 2024 году будет использовано дистанционное электронное голосование (ДЭГ), заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, такой формат будет применяться только в тех регионах, где он уже был апробирован.

Можно предположить, что ДЭГ на выборах президента применят в 20 с лишним регионах, которые готовятся провести дистанционное голосование в этом году.

Ранее заместитель Памфиловой Николай Булаев сообщил, что ДЭГ в 2023 году пройдет в 22 субъектах из 27 подавших заявки на его проведение.

До сих пор ДЭГ применялось на выборах в восьми регионах России: Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях и в Москве.

Теги: элла памфилова, дэг, президентские выборы


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