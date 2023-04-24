24 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд не выпустил из колонии руководителя кооператива, осужденного за хищение 80 млн рублей

В Челябинске суд отказал осужденной за мошенничество в удовлетворении ходатайства о замене неотбытого срока в колонии ограничением свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщина отбывает наказание за мошенничество в особо крупном размере в отношении более 250 человек. Являясь председателем созданного по принципу финансовой пирамиды кооператива "Центр финансовой помощи" в 2012-2015 гг. похитила личные сбережения доверившихся ей пайщиков кооператива на сумму свыше 80 млн рублей.

Осужденная дважды нарушила режимные требования, надлежащих мер по возмещению вреда потерпевшим не предпринимала.

Теги: мошенничество, хищение, суд,


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