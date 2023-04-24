В Челябинске суд не выпустил из колонии руководителя кооператива, осужденного за хищение 80 млн рублей

В Челябинске суд отказал осужденной за мошенничество в удовлетворении ходатайства о замене неотбытого срока в колонии ограничением свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщина отбывает наказание за мошенничество в особо крупном размере в отношении более 250 человек. Являясь председателем созданного по принципу финансовой пирамиды кооператива "Центр финансовой помощи" в 2012-2015 гг. похитила личные сбережения доверившихся ей пайщиков кооператива на сумму свыше 80 млн рублей.

Осужденная дважды нарушила режимные требования, надлежащих мер по возмещению вреда потерпевшим не предпринимала.