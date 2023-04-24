Зеленский потребовал держать Артемовск любой ценой

Владимир Зеленский в интервью арабскому телеканалу Al-Arabiya заявил, что его режим не может пойти на отступление из Артемовска, так как российские силы тогда расширят фронт, улучшат свои позиции и смогут продолжить дальнейшее освобождение Донбасса. Он призвал тех, кто предлагает отступить, поехать в Артемовск.

Украинские телеграм-каналы регулярно пишут, что Зеленский постоянно проводит заседания, на которых требует любой ценой удерживать Артемовск как минимум до начала контрнаступления своих войск. Но военное командование зявляет, что не может ничего поделать из-за необычайно дождливой для этого времени года погоды. Теперь Зеленский будто бы требует удерживать город минимум до Дня Победы. На эти сообщения отреагировал руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который заявил, что подарков на 9 Мая не будет.

По разным оценкам, украинские боевики сейчас удерживают 10-15% территории Артемовска. Как писала The Washington Post, США давно призывали Киев оставить Артемовск во избежание больших потерь и с целью сбережения сил, необходимых для контрнаступления. Однако Зеленский решил по-своему. В результате украинские войска несут очень серьезные потери.

"Если мы посмотрим на то количество некрологов значимых украинских националистов, которые последние несколько недель появляются в украинский прессе, то это говорит о том, что ожесточение боев там колоссальное. Гибнут не только мобилизованые. Огромное количество потерь в элитных частях, многие из них обескровлены. Это, а не только погода, сковывает стратегические действия Киева", - говорит обозреватель Юрий Подоляка.