ФКГС повышает уровень качества жизни астраханцев - голосование продолжается

С 15 апреля на специальной платформе стартовало онлайн-голосование за объекты, которые в России благоустроят в 2024 году. От Астраханской области участвуют 73 общественные территории, 45 из которых ждет обновление. Его проведут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Голосование завершится 31 мая. Участие в нем могут принять жители старше 14 лет, авторизованные на портале Госуслуг.

Депутат Госдумы Ринат Аюпов считает, что значение этого федерального проекта сложно переоценить. На протяжении пяти лет он преображает общественные территории по всей стране, повышает уровень качества жизни астраханцев из городов и сел.

«Люди понимают, что от их неравнодушия, мнения зависит, каким будет облик их муниципалитета: появится ли новый парк, сквер, пешеходная зона или детская площадка. Я много езжу по области и вижу, как благодаря этой программе меняются год от года территории региона. Самое главное, что каждый реализованный проект уникален, не похож на другой. Такой подход помогает преобразить населенный пункт и подчеркнуть его колорит, особенности. Для нашей многонациональной Астрахани— это существенный плюс», - считает Ринат Аюпов.