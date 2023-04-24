24 Апреля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Медведев назвал Польшу "враждебным для России образованием"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что "Польша – с кусками Украины или без нее – это и так бесконечно враждебное для России образование", и это, полагает экс-президент России, "надо понимать". Политик опубликовал в своем telegram-канале большой пост, посвященный разбору этого тезиса.

Медведев задался вопросом "создания Ляхоукраины". Поляки, отметил он, вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления недоделанной империи – Речи Посполитой "от моря до моря". Не имея интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего, Польша, подтверждая реноме "страны, опрокинутой в прошлое", черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе, пишет Медведев.

Далее Медведев углубляется в исторический экскурс, а позже озвучивает парадоксальный, по его мнению, тезис: в перспективе недоделанная уродливая польско-украинская конфигурация в чем-то выгодна России. В конце он говорит, что Польша – не ровня России, и никогда ей не будет.

Теги: Россия, Польша, Дмитрий Медведев


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