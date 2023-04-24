Трампа вновь вызовут в суд - по обвинению в изнасиловании в примерочной в 1990-х годах

Бывшего президента США Дональда Трампа вызовут в суд по обвинению в изнасиловании девушки в примерочной в 1990-х годах, сообщает The Wall Street Journal.

Суд присяжных должен состояться во вторник в Нью-Йорке.

Политика обвинила в изнасиловании колумнистка Джейн Кэрролл. По ее словам, инцидент произошел в раздевалке магазина Bergdorf Goodman на Манхэттене "в конце 1995 года или в начале 1996-го". Сам Трамп утверждает, что колумнистка все выдумала для пиара.

Ранее Уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке выдвинул против бывшего президента США Дональда Трампа уголовные обвинения по 34 пунктам, главный из них – фальсификация документов. Речь идет об эпизоде с выплатой "компенсации" порноактрисе Строми Дэниэлс в 2016 году за ее молчание на счет интимной связи с Трампом. Актриса молчать не стала и в 2017 году рассказала о ситуации. При этом выплата ей была проведена через бухгалтерию Трампа как "юридические услуги". Это и не понравилось прокурору, обвинившего экс-президента во лжи в период президентской кампании и на протяжении всего президентского срока. Как президент Трамп находился под присягой и поклялся не лгать, так что, получается – нарушил клятву.

Также в суде были озвучены схемы подкупа еще двух женщин, с которыми у Трампа, предположительно, были интрижки, а также человека, знавшего о внебрачном сыне экс-президента.