24 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
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В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, по вине которого пешехода зажало между машинами

Водителю Азамату Мурусупову вынесли приговор за неаккуратное вождение автомобиля, которое привело к ДТП и смерти случайного пешехода.

Трагедия произошла 11 июня прошлого года около 00.13. Осужденный на "Hyundai Solaris", двигался по левой полосе улицы Восточная в направлении улицы Куйбышева. По правилам ПДД, водитель должен был при повороте налево уступить встречным авто, однако, даже увидев приближающийся по встречке такой же "Hyundai Solaris", решил не тормозить, а просто выехал на правую полосу движения для поворота. Там его автомобиль столкнулся с встречным, из-за чего второй "Hyundai Solaris" отбросило на тротуар, что в свою очередь привело к наезду на 31-летнего пешехода. Мужчину зажало между отлетевшей машиной и стоящим на тротуаре автомобилем "Киа Рио".

Пешеходу были причинены телесные повреждения, из-за которых в августе он скончался. Октябрьский районный суд назначил Мурусупову два года колонии-поселения, с лишением права управления транспортными средствами на два года. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: Екатеринбург, приговор, водитель, пешеход, машина


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