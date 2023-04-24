24 Апреля 2023
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Новым свердловским ГФИ назначен бывший глава областного Следственного комитета

В Свердловской области назначен новый главный федеральный инспектор – им стал бывший глава регионального Следственного комитета Михаил Богинский.

Как сообщает официальный Telegram-канал уральского полпредства, распоряжение о назначении Богинского на пост ГФИ подписал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

Михаил Богинский родился в 1969 году в Казани. Окончил Казанский государственный университет, с 1992 по 2007 годы работал в органах прокуратуры Казани и республики Татарстан. С 2007 по 2011 годы руководил Следственным комитетом при прокуратуре РФ по Тюменской области, а с 2011 по 2018 годы возглавлял СКР по Тюменской области.

С 2018 по 2023 годы руководил Следственным комитетом России по Свердловской области. Напомним, Богинский ушел в отставку в марте этого года.

"В полномочия главного федерального инспектора входит контроль за исполнением указов и распоряжений президента, а также выполнение других контрольных мероприятий на территории региона", - пояснили в полпредстве.

Теги: ГФИ, Богинский, назначение, полпредство


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