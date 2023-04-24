24 Апреля 2023
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Фото: Россети Урал

ВместеЯрче-2022: порядка 3,5 тысяч человек приняли участие в мероприятиях "Россети Урал"

С августа 2022 года на территории Свердловской и Челябинской области, Пермского края специалисты компании "Россети Урал" провели порядка 80 тематических экскурсий и уроков, в которых участвовали 3,5 тыс. человек. Мероприятия проводились с акцентом на охват разновозрастных групп детей и молодежи.

Седьмой год подряд уральские энергетики выступают соорганизаторами всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. Сотрудники "Россети Урал" проводят познавательные экскурсии на энергообъекты для школьников и студентов, а также становятся для ребят наставниками в мире энергетики, активно делятся своим профессиональным опытом и советами по разумному и безопасному потреблению энергоресурсов.

(2023)|Фото: Россети Урал

Стартовой площадкой фестиваля в этом году снова выступил Музей энергетики Урала, где было положено начало традиционному марафону энергосбережения и энергобезопасности. Участники познакомились с историей региональной энергетики и основными правилами бережного потребления энергоресурсов. Первые гости фестиваля также приняли участие в опытах с электричеством в обновленном интерактивном пространстве музея.

(2023)|Фото: Россети Урал

Эстафету полезных мероприятий подхватили филиалы "Свердловэнерго", "Пермэнерго", "Челябэнерго", а также учебный центр "Россети Урал", "Россети Урал" – "Екатеринбург" и "Екатеринбургэнергосбыт". Сотрудники проводили профориентационные встречи, занятия по энергосбережению, выездные экскурсии на подстанции, экологические и творческие игры. Были организованы фотозоны с символом фестиваля светлячком ТЭК-Тиком. На мероприятиях всем участникам вручались информационные листовки с символикой фестиваля.

В конце лета энергетики Екатеринбурга в рамках этапа "электричество" организовали тематическую викторину, зону с опытами и ответами на вопросы юных посетителей фестиваля энергосбережения в ЦПКиО им. В.В. Маяковского. Площадку посетили более 500 детей и родителей.

Завершилась кампания #ВместеЯрче вечерним энергозабегом вдоль акватории городского пруда столицы Урала. Около 50 специалистов ресурсоснабжающих организаций региона, среди которых были и энергетики "Россети Урал", преодолели дистанцию 5 км. Бегуны освещали маршрут фонариками на солнечных батареях в знак поддержки рационального использования ресурсов. На финише всех встречал светлячок ТЭК-Тик.

(2023)|Фото: Россети Урал

Отметим, что за годы поддержки фестивального движения в зоне ответственности компании "Россети Урал" участниками стали уже более 13 тыс. человек.

Традиционно энергетики "Россети Урал" поддерживают программу фестиваля #ВместеЯрче, который развивается при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства просвещения РФ, Национального исследовательского университета "МЭИ", Федерального агентства по делам молодежи. Основная задача проекта – формирование у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей среде, энергетическим и природным ресурсам через демонстрацию существующих и поиск новых методов применения современных и перспективных технологий генерации, передачи и распределения энергии.

Теги: Россети Урал, ВместеЯрче


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