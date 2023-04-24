В Москву на День победы приедет только один иностранный лидер

В Москву на День победы приедет только один иностранный лидер – президент Киргизии Садыр Жапаров, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. О возможном визите главы Белоруссии Александра Лукашенко информации пока нет.

В прошлом году на парад в честь Дня победы в Москву не приехал ни один иностранный лидер. Парад прошел спустя три месяца после начала специальной военной операции. В Кремле тогда отсутствие иностранных гостей объяснили тем, что дата не круглая.