В Челябинске на этой неделе планируют завершить отопительный сезон

В Челябинске 26 апреля могут завершить отопительный сезон. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно постановлению правительства, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится выше восьми градусов, то отопительный сезон может быть завершен.

"С пятницы прошлой недели установилась среднесуточная температура выше восьми градусов. Ближайшие два дня, по прогнозу ожидается устойчивая положительная температура, поэтому отопительный сезон может быть завершен 26 апреля", - сообщил Астахов.