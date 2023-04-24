24 Апреля 2023
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Общество Украина
Фото: Накануне.RU

В Черновицкой области сожгли храм УПЦ

Сегодня ночью в Черновицкой области, село Милиево, был сожжен храм в честь преподобного Иова Почаевского. Это был один из красивейших храмов Вижницкого района, говорится в телеграм-канале Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.
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Храм был построен силами прихожан вместо захваченного раскольниками храма в честь преподобной Параскевы Сербской в 2004 году.

"Продолжается сожжение православной веры на Украине", - говорится в сообщении.

Это далеко не первое сожжение храма. Только в апреле были минимум три случая. Так, 15 апреля был подожжен храм в селе Чепелевка Хмельницкой области. Тогда пожар потушили. Днем ранее горел храм в селе Гута Киевской области. А 5 апреля горел храм в пгт Гребенки Киевской области. В феврале был сожжен Покровский храм в селе Курное Житомирской области. Прихожане уверены в поджоге. Храм УПЦ местные власти "перевели" на раскольников. Верующие вынуждены были вернуться в старинный деревенный храм, который и был сожжен после угроз. В других селах западных областей Украины в последнее время тоже произошло несколько пожаров в храмах.

Теги: УПЦ, украина, храм


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