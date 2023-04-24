24 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Цены на квартиры в новостройках выросли за четыре года на 76%

Цены на квартиры в новостройках выросли в крупных российских агломерациях за четыре года в среднем на 76%. Это почти втрое выше потребительской инфляции, составившей за тот же период 27%. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование фонда "Институт экономики города" (ИЭГ).

В фонде считают, что цены на новостройки достигли потолка. Прогнозируется, что до 2030 года цены на жилье в 17 крупных агломерациях страны — включая Московскую, Петербургскую, Краснодарскую, Екатеринбургскую — вероятнее всего, сохранятся на уровне 2022 года.

Более того, в некоторых регионах квартиры могут подешеветь из-за снижения спроса и отсутствия предпосылок к росту реальных доходов населения.

Напомним, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин полагает, что отсутствие в том или ином городе новостроек угрожает ему чуть ли не вымиранием. По его словам, более 600 городов в нашей стране из 1,1 тыс. имеют практически нулевой объем ввода жилья, и это "очень серьезная проблема". Министр обратился к застройщикам с предложением снизить цены для стимулирования спроса.

Теги: новостройки, квартиры, цены


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