В Екатеринбурге осужден юрист, похитивший деньги своего клиента

В Екатеринбурге вынесен приговор юристу за мошенническое хищение денег у своего клиента.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, осужденный занимался оказанием юридических услуг. В апреле прошлого года он ввел клиента в заблуждение насчет имеющихся у него навыков, связанных с ведением дел о банкротстве физических лиц. Злоумышленник убедил потерпевшего оплатить услуги по ведению дела о банкротстве, перечислив 40 тысяч рублей на банковскую карту своей сожительницы. На самом деле такие дела он не вел.

Однако клиент этого не знал и перевел нужную сумму. После этого аферист вновь убедил потерпевшего произвести доплату, отправив еще 6 тысяч рублей на карту сожительницы. Затем юрист снял деньги и потратил, не оказав обещанные услуги.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес мошеннику свой приговор. Ему назначено 470 часов обязательных работ.