24 Апреля 2023
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили убрать английский язык из школьной программы

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") считает, что обязательное изучение английского языка пора исключить из школьной программы.

По его мнению, которое он выразил в беседе с РИА Новости, нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России, и ключевым тут является вывод английского языка из перечня обязательных предметов в системе среднего образования.

По мнению Хамзаева, английский язык стал международным только благодаря тому, что "его вот так вот обязательно всовывали в программу". Он напомнил, что "есть такой большой мир, как Китай, Саудовская Аравия, Латинская Америка, Индия".

Депутат полагает, что сегодня "с трудом" нашлось место для начальной военной подготовки в школьной программе, а такие классические предметы, как астрономия и черчение забыты на сломе перехода в системе образования.

Ранее мы сообщали, что в России огромный дефицит учителей в школах по многим предметам, при этом по английскому языку обеспеченность педагогами нормальная, их всего немногим меньше, чем учителей по русскому языку и литературе. В целом же российские школы укомплектованы учителями по большинству предметов не более чем на две трети, а то и меньше.

Теги: Султан Хамзаев, английский язык, школьная программа


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