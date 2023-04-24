24 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Летний парк "Уралмаш" набрал 14 000 голосов, став лидером голосования за благоустройство

Летний парк "Уралмаш" лидирует в голосовании за благоустройство территории Екатеринбурга на 2024 год. Всего за неделю парк собрал почти 14 тыс. голосов, в то время как у второго места – парка Чкалова больше 6 тыс. голосов, а у парка 50-летия ВЛКСМ – более 4 тыс. Итоги недели подвел депутат гордумы Алексей Вихарев.

"До конца голосования еще больше месяца, и все может измениться. Важно не сбавлять темп и не отдать нашу победу кому-то другому! Парк "Уралмаш" обязательно победит!" - заявил депутат в своих соцсетях.

Он также добавил, что в районе организована работа волонтеров с планшетами, которые помогают горожанам голосовать прямо на улице. Напомним, что проголосовать за свой любимый парк можно не выходя из дома.

Волонтер на Уралмаше(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Напомним, что екатеринбуржцы выбирают парк, который будет благоустроен в 2024 году. Голосование, в котором определится победитель, пройдет с 15 апреля по 30 мая.

Теги: Уралмаш, Летний парк, благоустройство, голосование, волонтери


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