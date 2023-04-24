Аудиторы пришли с проверкой на челябинское МУП "ПОВВ"

Контрольно-счетная палата Челябинской области проведет проверку в МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Аудиторы проверят предприятие в Челябинске, а также филиалы в Копейске, Коркино, Еманжелинске и Сосновском районе. Они оценят эффективность реализации отдельных показателей и результаты достижения целей, предусмотренных областной стратегией социально-экономического развития.

По итогам проверки будет дана оценка целевому и эффективному использованию средств, направленных на развитие действующих сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод, достоверности и обоснованности достижения цели в части улучшения состояния водных объектов, а также обеспечения качества и безопасности питьевого водоснабжения населения Челябинской области, а также эффективности управления и распоряжения имуществом.