24 Апреля 2023
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Образование Свердловская область
Фото: УрФУ

11 свердловских вузов признаны лучшими учебными учреждениями России

11 вузов Среднего Урала вошли в рейтинг учреждений, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов на рынке труда. Рейтинг был составлен молодежным направлением и службой исследований hh.ru - крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.

К сожалению, ни один свердловский вуз не вошел в ТОП-10 - самое высокое место занял Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (13-е место). В ТОП-100 также вошли также Уральский государственный экономический университет (57 место) и Уральский государственный горный университет (77 место). Полный список выглядит так:

  • 13 - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
  • 57 - Уральский государственный экономический университет
  • 77 - Уральский государственный горный университет
  • 202 - Уральский государственный университет путей сообщения
  • 213 - Гуманитарный университет
  • 238 - Уральский государственный педагогический университет
  • 247 - Российский государственный профессионально-педагогический университет
  • 260 - Уральский государственный лесотехнический университет
  • 291 - Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова
  • 346 - Уральский государственный медицинский университет
  • 373 - Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева

В ТОП-10 вошли Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", РАНХиГС, Университет "Синергия", Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Казанский (Приволжский) федеральный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова и Санкт-Петербургский государственный университет.

"Рейтинг вузов 2023 года отражает серьезные и структурные изменения, происходящие в экономике в целом, в сфере образования и на рынке труда в течение последнего года. Динамика позиций ряда вузов в текущем году также говорит о том, насколько сильно, особенно в регионах, меняются потребности работодателей к качеству образования выпускников. При этом, пятерка вузов-лидеров выглядит относительно стабильной в течение последних лет", - рассказала руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.

В рейтинге специалисты использованы данные о последнем обновленном резюме российских соискателей, после чего анализировали их по следующим составляющим: популярность вуза в своем регионе, востребованность выпускников вуза у работодателей, относительный уровень ожидаемых зарплат выпускников вуза, величина опыта работы выпускников, текущая трудоустроенность выпускников. Всего было проанализировано свыше 2 млн резюме с возрастом соискателей от 18 до 24 лет - выпускников 411 вузов России.

Теги: вуз, рейтинг


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