11 свердловских вузов признаны лучшими учебными учреждениями России
11 вузов Среднего Урала вошли в рейтинг учреждений, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов на рынке труда. Рейтинг был составлен молодежным направлением и службой исследований hh.ru - крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.
К сожалению, ни один свердловский вуз не вошел в ТОП-10 - самое высокое место занял Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (13-е место). В ТОП-100 также вошли также Уральский государственный экономический университет (57 место) и Уральский государственный горный университет (77 место). Полный список выглядит так:
- 13 - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
- 57 - Уральский государственный экономический университет
- 77 - Уральский государственный горный университет
- 202 - Уральский государственный университет путей сообщения
- 213 - Гуманитарный университет
- 238 - Уральский государственный педагогический университет
- 247 - Российский государственный профессионально-педагогический университет
- 260 - Уральский государственный лесотехнический университет
- 291 - Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова
- 346 - Уральский государственный медицинский университет
- 373 - Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева
В ТОП-10 вошли Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", РАНХиГС, Университет "Синергия", Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Казанский (Приволжский) федеральный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова и Санкт-Петербургский государственный университет.
"Рейтинг вузов 2023 года отражает серьезные и структурные изменения, происходящие в экономике в целом, в сфере образования и на рынке труда в течение последнего года. Динамика позиций ряда вузов в текущем году также говорит о том, насколько сильно, особенно в регионах, меняются потребности работодателей к качеству образования выпускников. При этом, пятерка вузов-лидеров выглядит относительно стабильной в течение последних лет", - рассказала руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.
В рейтинге специалисты использованы данные о последнем обновленном резюме российских соискателей, после чего анализировали их по следующим составляющим: популярность вуза в своем регионе, востребованность выпускников вуза у работодателей, относительный уровень ожидаемых зарплат выпускников вуза, величина опыта работы выпускников, текущая трудоустроенность выпускников. Всего было проанализировано свыше 2 млн резюме с возрастом соискателей от 18 до 24 лет - выпускников 411 вузов России.