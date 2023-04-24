Leroy Merlin продаст все свои склады в России

Leroy Merlin решил продать все свои склады в России, заключив договор аренды с новыми собственниками. Речь идет о 270 тыс. кв. м в Подмосковье оценочной стоимостью до 12 млрд руб.

Ритейлер владеет в стране двумя объектами. Один (130 тыс. "квадратов") расположен в "Южных вратах" в Домодедово, второй (140 тыс. кв. м) – в комплексе "Белый Раст" в Дмитровском районе Подмосковья, пишет "Ъ". На площадки претендуют Central Properties и "Венталл-Девелопмент", ранее выкупивший часть площадей в логопарке "Южные врата" у чешской PPF Group.

Напомним, в конце марта 2023 г. французская группа ADEO приняла решение передать свой российский бизнес – сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin – локальному менеджменту. До этого были сообщения о том, что сеть останется в России.