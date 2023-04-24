В Екатеринбурге УК выиграла суд у жильцов, которые отгородили себе часть подъезда

В одном из многоквартирных домов Екатеринбурга демонтирована незаконно возведенная дверь.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, жильцы дома на улице Уральская, 61 отгородили себе часть подъезда, незаконно установив металлическую дверь. Тогда управляющая компания обратилась в суд за восстановлением прав других жильцов на пользование общей территорией, а также устранением угроз пожарной безопасности.

В итоге суд поддержал УК и принял решение о демонтаже внепроектной конструкции. Дабы не испытывать судьбу, жильцы исполнили решение и произвели демонтаж установленной дверной коробки своими силами.

Напомним, недавно житель уральского города Серов выиграл суд у своей управляющей компании.