24 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге УК выиграла суд у жильцов, которые отгородили себе часть подъезда

В одном из многоквартирных домов Екатеринбурга демонтирована незаконно возведенная дверь.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, жильцы дома на улице Уральская, 61 отгородили себе часть подъезда, незаконно установив металлическую дверь. Тогда управляющая компания обратилась в суд за восстановлением прав других жильцов на пользование общей территорией, а также устранением угроз пожарной безопасности.

В итоге суд поддержал УК и принял решение о демонтаже внепроектной конструкции. Дабы не испытывать судьбу, жильцы исполнили решение и произвели демонтаж установленной дверной коробки своими силами.

Напомним, недавно житель уральского города Серов выиграл суд у своей управляющей компании.

Теги: УК, подъезд, суд


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