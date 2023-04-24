В Подмосковье упал трехметровый дрон с 17 кг взрывчатки
В Подмосковье, недалеко от Ногинска, упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки, сообщает Baza.
Дрон обнаружила местная жительница в лесном массиве, в 300 метрах от своего дома.
Упавшим аппаратом оказался UJ-22 Airborn украинского производства, пишет телеграм-канал. Вероятно, у него закончилось топливо в баке.
Shot сообщает, что внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным боеприпасом США – пластичным взрывчатым веществом С-4.
Ранее беспилотный летательный аппарат обнаружили в лесополосе в Щекинском районе Тульской области. Mash сообщал, что украинский БПЛА, начиненный взрывчаткой, летел в сторону Первомайской ТЭЦ. Предварительно, беспилотник посадили при помощи средств РЭБ.