В Подмосковье упал трехметровый дрон с 17 кг взрывчатки

В Подмосковье, недалеко от Ногинска, упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки, сообщает Baza.

Дрон обнаружила местная жительница в лесном массиве, в 300 метрах от своего дома.

Упавшим аппаратом оказался UJ-22 Airborn украинского производства, пишет телеграм-канал. Вероятно, у него закончилось топливо в баке.

Shot сообщает, что внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным боеприпасом США – пластичным взрывчатым веществом С-4.

Ранее беспилотный летательный аппарат обнаружили в лесополосе в Щекинском районе Тульской области. Mash сообщал, что украинский БПЛА, начиненный взрывчаткой, летел в сторону Первомайской ТЭЦ. Предварительно, беспилотник посадили при помощи средств РЭБ.