Южная Корея ограничивает экспорт автомобильных запчастей в Россию

Южная Корея расширила список товаров, запрещенных к экспорту в Россию в рамках санкций, введенных в ответ на СВО. Теперь экспортеры должны получить специальное разрешение правительства, если захотят поставить в РФ 798 товарных позиций (до сих пор их было 57).

В список попали промышленное и строительное оборудование, станки и оборудование для сталелитейной и химической отраслей, автомобилестроения, детали для автомобилей дороже $50 тыс., проводники и квантовые компьютеры, а также сапфиры и рубины, передает РИА Новости со ссылкой на министерство торговли Южной Кореи.