Тюменец с пневматическим пистолетом ограбил магазин: забрал деньги и семечки

Девять лет колонии строгого режима получил 34-летний тюменец, ограбивший круглосуточный магазин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Добычей преступника стали 13,5 тысяч рублей и четыре пачки семечек подсолнечника.

Преступление мужчина совершил в августе прошлого года. Напившись, мужчина вооружился пневматическим пистолетом и напал на продавца. Удерживая ее за шею, он заставил женщину открыть кассу, и украл оттуда деньги. Семечки преступник "прихватил" уже на выходе из магазина.

Продавцу был нанесен тяжкий вред здоровью - удерживая ее, злоумышленник сломал ей щитовидный хрящ. В отношении тюменца было возбуждено уголовное дело по п. "в". ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Отметим, что грабитель был задержан правоохранителями в течение суток с момента совершения преступления.