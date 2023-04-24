Один атаковавший Севастополь беспилотник уничтожен, второй взорвался сам

Один надводный беспилотник, атаковавший Севастополь, уничтожен, второй взорвался сам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня, начиная с 3.30 утра была предпринята попытка атаки на Севастополь", - написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев добавил, что атака была отражена на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены. Ранее он сообщил, что Черноморский флот отражает ночную атаку надводных беспилотников под Севастополем, все службы города находятся в полной готовности.

В марте Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в Севастополе. Было уничтожено три дрона, которые пытались проникнуть в бухту. На некоторое время было приостановлено движение морского пассажирского транспорта в городе.