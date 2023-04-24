Хедлайнером концерта Дня Победы в Екатеринбурге станет SHAMAN

Главными хэдлайнерами концерта в честь Дня Победы в Екатеринбурге станут SHAMAN, Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Об этом Накануне.RU сообщили организаторы концерта — Фонд святой Екатерины.

Концерт состоится 9 мая в историческом сквере Екатеринбурга. Начало в 18.30.

"Программа "Дорога к Победе" расскажет о роли нашего города в сохранении исторической памяти с новой, еще неизвестной стороны. Сотни тысяч людей каждый день потом и кровью создавали будущее для своих детей и внуков, — и 9 мая это лучший день, чтобы вспомнить об этом вкладе", — рассказали в фонде.