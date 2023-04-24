Бастрыкину доложат о результатах проверки после ДТП с фурой, повредившей дом в Златоусте

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после обращения о непринятии мер к восстановлению прав жильцов дома в Златоусте, в который врезалась фура.

Напомним, ночью 13 апреля водитель "Скании" с полуприцепом при движении на спуск не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в дом на улице 40 лет Победы. После столкновения грузовик загорелся, а находящийся в нем водитель погиб. В результате разрушилась внешняя стена дома, повреждены коммуникации горячего водоснабжения и отопления.

Однако, по словам жильцов дома, уполномоченные структуры мер к ликвидации последствий аварии не принимают. Проводится проверка.

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре СК, Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных на данный момент обстоятельствах, а также о принятом по результатам проверки процессуальном решении.