24 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

Бастрыкину доложат о результатах проверки после ДТП с фурой, повредившей дом в Златоусте

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после обращения о непринятии мер к восстановлению прав жильцов дома в Златоусте, в который врезалась фура.

Напомним, ночью 13 апреля водитель "Скании" с полуприцепом при движении на спуск не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в дом на улице 40 лет Победы. После столкновения грузовик загорелся, а находящийся в нем водитель погиб. В результате разрушилась внешняя стена дома, повреждены коммуникации горячего водоснабжения и отопления.

Однако, по словам жильцов дома, уполномоченные структуры мер к ликвидации последствий аварии не принимают. Проводится проверка.

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре СК, Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных на данный момент обстоятельствах, а также о принятом по результатам проверки процессуальном решении.

Теги: фура, проверка, дом,


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