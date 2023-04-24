Вырубкой лесов под щебеночный карьер у Нижнего Тагила заинтересовался СК

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации с вырубкой лесов под строительство щебеночного карьера у Нижнего Тагила.

Как сообщает информационный центр СК России, в комментариях в социальной сети в Следственный комитет обратились жители Нижнего Тагила. Они заявили о несогласии с вырубкой леса под строительство щебеночного карьера вблизи Леневского водохранилища, так как это значительно ухудшит экологическую обстановку и повлечет невосполнимые потери для фауны.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку по озвученной в публичном пространстве информации. Также Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах, а по окончании проверки – о принятом по ее итогам решении.

"Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в СК России.

Напомним, в данный момент разработка карьера у Леневского водохранилища приостановлена на неопределенный срок.